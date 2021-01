Bonus smartphone 2021: cos’è, come funziona e a chi spetta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quella del 2020 verrà ricordata come la manovra dei Bonus. Incentivi a pioggia, per tutti, per qualunque cosa. Dalle auto ai rubinetti, dagli occhiali ai mobili. E spunta anche il Bonus smartphone, un cellulare di Stato per «ridurre il fenomeno del divario digitale» e per favorire «la fruizione della didattica a distanza», che si è resa necessaria ai tempi del Coronavirus. cos’è il Bonus smartphone? Il Bonus smartphone consiste nel comodato gratuito di un dispositivo elettronico (quindi anche un telefono cellulare) dotato di connettività per un solo anno. In alternativa è stato previsto un Bonus di equivalente valore da utilizzare per le stesse finalità. A chi spetta? I requisiti Diverse le ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quella del 2020 verrà ricordatala manovra dei. Incentivi a pioggia, per tutti, per qualunque cosa. Dalle auto ai rubinetti, dagli occhiali ai mobili. E spunta anche il, un cellulare di Stato per «ridurre il fenomeno del divario digitale» e per favorire «la fruizione della didattica a distanza», che si è resa necessaria ai tempi del Coronavirus.il? Ilconsiste nel comodato gratuito di un dispositivo elettronico (quindi anche un telefono cellulare) dotato di connettività per un solo anno. In alternativa è stato previsto undi equivalente valore da utilizzare per le stesse finalità. A chi? I requisiti Diverse le ...

