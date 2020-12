“Ti abbiamo sbugiardata” Tina Cipollari non prenderà bene questo attacco Ma “parlano i fatti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Uomini e Donne è in pausa per le feste ma dopo Natale le registrazioni sono già ricominciate. E, vien da sé, le anticipazioni su quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi già invadono i siti e i magazine. Nemmeno a dirlo, a attirare maggiori attenzioni è ancora una volta Gemma Galgani, la dama per eccellenza del dating show di Canale 5. Come sannoi telespettatori più affezionati, la torinese ha iniziato una frequentazione con Maurizio Guerci e anche se, come raccontato da lei in puntata, non hanno trascorso Natale e Capodanno insieme, le cose procedono a gonfie vele. Dopo un lungo tira e molla, i due hanno incapito di esserel’una per l’altro. Lo ha confermato anche il suo cavaliere, che rilasciato una lunga intervista al giornalista Armando Sanchez per Novella 2000. (Continua dopo la foto) Nell’intervista ...