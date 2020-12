Risotto alla birra con speck e stracchino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il è veramente una ricetta appetitosa. Se non sapete cosa preparare con questa ricetta andate sul sicuro, il gusto è molto semplice e delicato eppure lascia sempre tutti a bocca aperta. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di riso carnaroli 150 gr. di speck 200 gr. di stracchino 66 cl. di birra chiara 3-4 cucchiai colmi di parmigiano reggiano ½ cipolla 1 ciuffo di prezzemolo 30 gr. di burro 4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 dado vegetale (se non volete fare il brodo) Iniziamo la preparazione del mettendo sul fuoco un pentolino per il brodo vegetale. Potete fare il brodo oppure utilizzare un dado in base alle vostre preferenze. Nel frattempo prepariamo anche il soffritto di base del : tagliate finemente la cipolla e aggiungete un filo di olio ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il è veramente una ricetta appetitosa. Se non sapete cosa preparare con questa ricetta andate sul sicuro, il gusto è molto semplice e delicato eppure lascia sempre tutti a bocca aperta. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di riso carnaroli 150 gr. di200 gr. di66 cl. dichiara 3-4 cucchiai colmi di parmigiano reggiano ½ cipolla 1 ciuffo di prezzemolo 30 gr. di burro 4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva 1 dado vegetale (se non volete fare il brodo) Iniziamo la preparazione del mettendo sul fuoco un pentolino per il brodo vegetale. Potete fare il brodo oppure utilizzare un dado in base alle vostre preferenze. Nel frattempo prepariamo anche il soffritto di base del : tagliate finemente la cipolla e aggiungete un filo di olio ...

