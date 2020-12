Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, figlio, Grande Fratello Vip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, quella di Capodanno. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 31 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Pierpaolo Pretelli. Conosciamolo meglio… Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera Pierpaolo Pretelli ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, Pierpaolo si è trasferito a Roma dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ma ha poi deciso di abbandonare gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Raggiunge la notorietà quando nel 2013 viene scelto come primo velino di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata, quella di Capodanno. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 31 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione esul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età,ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico,si è trasferito a Roma dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ma ha poi deciso di abbandonare gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Raggiunge la notorietà quando nel 2013 viene scelto come primo velino di ...

Ad un certo punto della sua vita, Mario Ermito si sentiva fallito come uomo, per via dei suoi problemi economici, nonostante tutto però la sua ex era al suo fianco… Leggi ...

Ad un certo punto della sua vita, Mario Ermito si sentiva fallito come uomo, per via dei suoi problemi economici, nonostante tutto però la sua ex era al suo fianco… Leggi ...Pierpaolo Pretelli è stato il velino di Striscia la Notizia: ricordate chi era in coppia con lui sul bancone del tg satirico?