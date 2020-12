Perché non sappiamo più niente di San Patrignano? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se vai in un bar o per strada o, viste le attuali restrizioni causa covid, l’esperimento vale anche online, e chiedi cosa pensi di Vincenzo Muccioli?, la maggior parte dei presenti ti dirà se era bravo o cattivo, e quasi sempre usando espressioni estreme quali «era un Santo», «era il Male». Troverai posizioni inconciliabili, in abbondante vantaggio una memoria benevola, ma quelli convinti delle sue malefatte saranno inamovibili. La scoperta sta nelle domande successive, quando ti stupirai che gli stessi sostenitori o avversari non sanno null’altro, molti non sanno nemmeno se Muccioli sia ancora vivo o meno, se San Patrignano esista ancora oggi, cosa accadde, quanti morirono, come finirono i processi, qual era la vera posta in gioco. Ricordiamo solo la tifoseria di cui facevamo parte, le motivazioni sono svanite, le storie di uomini e donne si sono sciolte, la memoria si è cristallizzata in pregiudizio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se vai in un bar o per strada o, viste le attuali restrizioni causa covid, l’esperimento vale anche online, e chiedi cosa pensi di Vincenzo Muccioli?, la maggior parte dei presenti ti dirà se era bravo o cattivo, e quasi sempre usando espressioni estreme quali «era un Santo», «era il Male». Troverai posizioni inconciliabili, in abbondante vantaggio una memoria benevola, ma quelli convinti delle sue malefatte saranno inamovibili. La scoperta sta nelle domande successive, quando ti stupirai che gli stessi sostenitori o avversari non sanno null’altro, molti non sanno nemmeno se Muccioli sia ancora vivo o meno, se San Patrignano esista ancora oggi, cosa accadde, quanti morirono, come finirono i processi, qual era la vera posta in gioco. Ricordiamo solo la tifoseria di cui facevamo parte, le motivazioni sono svanite, le storie di uomini e donne si sono sciolte, la memoria si è cristallizzata in pregiudizio.

