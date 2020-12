Niccolò Rovella, la Juve diventa sempre più verde (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Juventus prosegue nella sua politica di ringiovanimento mettendo le mani sul talento del Genoa, Niccolò Rovella, sul quale ci sono già le big di Serie A. I bianconeri, però, hanno anticipato tutti raggiungendo con i rossoblù un un.accordo di massima per il trasferimento del centrocampista a Torino Rovella-Juve: a che punto è la trattativa? Il giocatore, messosi in luce nel centrocampo di Maran, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e per questo motivo, il Genoa, che non vuole perderlo a zero, sta anticipando la sua cessione a gennaio. La trattativa con la Juventus dovrebbe chiudersi con una certa facilità, visto gli ottimi rapporti tra le due società come dimostrano i prestiti di Perin, Pjaca e Pellegrini. I Campioni d’Italia lo acquisteranno subito per circa 10 milioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lantus prosegue nella sua politica di ringiovanimento mettendo le mani sul talento del Genoa,, sul quale ci sono già le big di Serie A. I bianconeri, però, hanno anticipato tutti raggiungendo con i rossoblù un un.accordo di massima per il trasferimento del centrocampista a Torino: a che punto è la trattativa? Il giocatore, messosi in luce nel centrocampo di Maran, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e per questo motivo, il Genoa, che non vuole perderlo a zero, sta anticipando la sua cessione a gennaio. La trattativa con lantus dovrebbe chiudersi con una certa facilità, visto gli ottimi rapporti tra le due società come dimostrano i prestiti di Perin, Pjaca e Pellegrini. I Campioni d’Italia lo acquisteranno subito per circa 10 milioni ...

