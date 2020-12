Luca Marchetti: “Milik non giocherà mai più nel Napoli” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Luca Marchetti sul caso Milik Luca Marchetti esperto di calciomercato, attraverso un suo editoriale sul portale tuttomercatoweb ha parlato della situazione di Arek Milik. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020)sul casoesperto di calciomercato, attraverso un suo editoriale sul portale tuttomercatoweb ha parlato della situazione di Arek. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Aaron Martin è un nuovo calciatore del Celta Vigo. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club galiziano ha reso noto l'acquisto del.

Kolasinac lascia l'Arsenal e torna allo Schalke 04: prestito fino a fine stagione

Sead Kolasinac torna allo Schalke 04. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club di Gelsenkirchen ha ufficializzato il ritorno del terzino bosniaco.

