La Juventus chiude l'anno sempre con il botto e non rinuncia a scendere in campo anche per l'ultimo giorno del 2020. alla Continassa Andrea Pirlo ha diretto una seduta focalizzata sul possesso palla ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve campo Juve in campo fino alla fine: allenamento anche l'ultimo dell'anno Corriere dello Sport.it Allenamento Udinese: le novità in vista della Juventus

Juve: Rovella preso, quasi fatta per Reynolds

Con Rovella, tecnicamente, i bianconeri si assicurano un elemento molto abile ad agire davanti alla difesa, che si ispira a Luka Modric. In alternativa, il centrocampista nato a Segrate può dire la su ...

