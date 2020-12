(Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA – . Ecco le parole del segretario del Pd, affidate a Facebook: “Ci stiamo lasciando alle spalle un anno durissimo. Restano il dolore, le ferite, l’angoscia. Ma anche la solidarietà e la forza di reagire uniti. Abbiamo combattuto e dovremo combattere ancora una battaglia dura e difficile, che non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::attacca la destra: “Non aiuta l’Italia”vuole rendere gratuiti i test sierologici Stop alle tasse universitarie, il plauso divuole la verità sul caso Regeni Pernon bisogna sottovalutare la seconda ondatasi schiera contro i negazionisti del Covid

silvia_sb_ : Breve storia triste: È in corso un Consiglio dei Ministri per correggere un errore tecnico nell’articolo 1 della legge di bilancio. Fine. - AlvisiConci : RT @DarioBallini: Niente bilancio di fine anno, li odio. Niente lista dei buoni propositi, li ho sempre disattesi. Vista la piega del 2020… - Micol90733460 : #tedeum Il parroco a fine messa, fa il conteggio e bilancio dei funerali. 2019 87 funerali celebrati 2020 67 ... - InfoCilentoWeb : Il #Sondaggio: bilancio di fine anno, cosa butteresti e cosa salveresti di questo 2020? - bertolire : RT @DarioBallini: Niente bilancio di fine anno, li odio. Niente lista dei buoni propositi, li ho sempre disattesi. Vista la piega del 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : bilancio fine

Tiburno.tv

Il Consiglio Comunale di Melilli è tra i primi in Italia ad approvare il Bilancio di previsione 2021-2023 e strumenti di programmazione (Dup e Piano Triennale Opere Pubbliche). Per il secondo anno con ...ROMA – Il bilancio di fine d’anno di Zingaretti. Ecco le parole del segretario del Pd, affidate a Facebook: “Ci stiamo lasciando alle spalle un anno durissimo. Restano il do ...