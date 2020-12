Il 2020 se ne va tra le maledizioni generali. Io penso che invece dovremmo ringraziarlo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è il 2020 il responsabile del disastro. Il 2020 se ne va tra le maledizioni generali. E’ uno tra gli anni peggiori di sempre e quindi la sua fine viene vissuta come una vera e propria liberazione. Io penso che, invece, proprio mentre piangiamo i nostri morti e per non renderne vano il sacrificio, dovremmo ringraziare il 2020 per averci segnalato un pericolo. dovremmo prendere sul serio l’allarme che ci ha dato e cogliere l’occasione per cambiare radicalmente. Il Covid non è stata una maledizione divina o un accidente della storia: questa pandemia e i milioni di morti sono alcuni dei risultati della devastazione ambientale che l’umanità sta producendo a ritmi accelerati. Il Covid non è frutto del malocchio, ma di un modo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è ilil responsabile del disastro. Ilse ne va tra le. E’ uno tra gli anni peggiori di sempre e quindi la sua fine viene vissuta come una vera e propria liberazione. Ioche,, proprio mentre piangiamo i nostri morti e per non renderne vano il sacrificio,ringraziare ilper averci segnalato un pericolo.prendere sul serio l’allarme che ci ha dato e cogliere l’occasione per cambiare radicalmente. Il Covid non è stata una maledizione divina o un accidente della storia: questa pandemia e i milioni di morti sono alcuni dei risultati della devastazione ambientale che l’umanità sta producendo a ritmi accelerati. Il Covid non è frutto del malocchio, ma di un modo di ...

Dall'Alpago all'Agordino passando per la Val di Zoldo non mancano i disagi Aggiornamento viabilità nel Bellunese. Veneto Strade comunica che sono chiuse al traffico la provinciale 2 tra Sospirolo e Go ...

Proroga di 6 mesi per le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI

(Teleborsa) - Sono state prorogate fino al 30 giugno 2021 le misure di potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale, previste dal Decreto Liquidità per fare fronte ...

