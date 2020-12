‘Gf Vip 5’, le fan dei ‘Gregorelli’ mandano un piccatissimo aereo a Pierpaolo Pretelli: la reazione dell’ex velino e di Giulia Salemi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pochissimi minuti fa, sulla Casa del Gf Vip 5, è sorvolato un aereo molto particolare. La scritta recitava: “PP dejavù non è U&D adios ex fan”. Inevitabilmente, l’aereo era indirizzato a Pierpaolo Pretelli. Ricorderete sicuramente l’interesse palesato dal ragazzo nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La donna era sempre stata vaga sui suoi sentimenti verso l’ex velino, salvo poi affermare di non avere alcun interesse sentimentale nei suoi confronti. Pian piano, Pierpaolo ha smaltito la delusione amorosa ed ha compreso che il rapporto con la Gregoraci poteva essere solo una bella amicizia. Con l’ingresso di Giulia Salemi e l’abbandono proprio di Elisabetta, Pretelli ha quindi iniziato a legarsi sempre più alla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pochissimi minuti fa, sulla Casa del Gf Vip 5, è sorvolato unmolto particolare. La scritta recitava: “PP dejavù non è U&D adios ex fan”. Inevitabilmente, l’era indirizzato a. Ricorderete sicuramente l’interesse palesato dal ragazzo nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La donna era sempre stata vaga sui suoi sentimenti verso l’ex, salvo poi affermare di non avere alcun interesse sentimentale nei suoi confronti. Pian piano,ha smaltito la delusione amorosa ed ha compreso che il rapporto con la Gregoraci poteva essere solo una bella amicizia. Con l’ingresso die l’abbandono proprio di Elisabetta,ha quindi iniziato a legarsi sempre più alla ...

