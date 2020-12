Come sarà la disinformazione nel 2021? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello che sta per concludersi è stato l’anno che più di tutti ci ha dato la sensazione di vivere un pezzo della storia umanai: sono ancora vive nella memoria collettiva le immagini delle 65 bare portate via con veicoli militari da una Bergamo in ginocchio, le parole con cui il governo ha istituito la prima zona rossa nel lodigiano, la ripida curva dei contagi a marzo e il senso di frustrazione per non essere riusciti a scongiurare l’arrivo di una seconda ondata a ottobre. Come da tradizione, gli ultimi giorni di un anno solare sono quelli ideali per tirare le somme su quelli appena trascorsi, ma rappresentano anche un necessario momento di riflessione prima di avventurarsi in quello che viene spesso percepito Come un nuovo capitolo della propria storia. Più volte, in questi giorni, abbiamo raccontato il 2020 di Facta: di cosa ci siamo occupati, in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello che sta per concludersi è stato l’anno che più di tutti ci ha dato la sensazione di vivere un pezzo della storia umanai: sono ancora vive nella memoria collettiva le immagini delle 65 bare portate via con veicoli militari da una Bergamo in ginocchio, le parole con cui il governo ha istituito la prima zona rossa nel lodigiano, la ripida curva dei contagi a marzo e il senso di frustrazione per non essere riusciti a scongiurare l’arrivo di una seconda ondata a ottobre.da tradizione, gli ultimi giorni di un anno solare sono quelli ideali per tirare le somme su quelli appena trascorsi, ma rappresentano anche un necessario momento di riflessione prima di avventurarsi in quello che viene spesso percepitoun nuovo capitolo della propria storia. Più volte, in questi giorni, abbiamo raccontato il 2020 di Facta: di cosa ci siamo occupati, in ...

