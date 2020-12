Claudia Alivernini, l’infermiera smentisce minacce di morte dei no vax (Di giovedì 31 dicembre 2020) Claudia Alivernini, prima infermiera ad essere vaccinata in Italia contro il Covid, smentisce insulti e minacce di morte da parte dei no vax Claudia Alivernini, prima infermiera a cui è stato somministrato il vaccino contro il Covid, non sarebbe stata bersaglio né di insulti né di minacce di morte da parte dei no vax. La L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020), prima infermiera ad essere vaccinata in Italia contro il Covid,insulti edida parte dei no vax, prima infermiera a cui è stato somministrato il vaccino contro il Covid, non sarebbe stata bersaglio né di insulti né didida parte dei no vax. La L'articolo proviene da YesLife.it.

MinisteroSalute : Claudia Alivernini, tra i primi vaccinati contro #Covid19, rappresenta tutti gli infermieri che in questo anno sono… - chetempochefa : «Non mi aspettavo tanto odio, tanta cattiveria, ma lo rifarei mille volte ancora, per i colleghi morti per aiutare… - HuffPostItalia : Claudia Alivernini: 'Non mi aspettavo tanto odio, ma lo rifarei subito, mille volte ancora. Ho visto troppi morire' - andreaDR83 : RT @ZioKlint: Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani di 29 anni prima a essere vaccinata in Italia, non è stata minacciata di m… - VirgiMasci : RT @ZioKlint: Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani di 29 anni prima a essere vaccinata in Italia, non è stata minacciata di m… -