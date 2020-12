Chiara Insidioso vive in una struttura per malati terminali | l’appello per aiutarla

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 3 febbraio 2014, all’epoca 19enne, è stata brutalmente picchiata dal suo compagno e connte, Maurizio Falcioni, 35 anni. Le conseguenze di quell’aggressione sono state devastanti: i calci cheha ricevuto in testa hanno creato nel suo cranio un vero e proprio cratere, mandandola in coma per mesi. Quando si è svegliata,non era in grado di parlare né di essere autosufficiente sotto nessun aspetto. Dopo mesi di coma e anni di terapia, dal 2016risiede a Villa Iride, unaper, però, non è malata terminale, né in stato vegetativo: pur avendo immense difficoltà anche comunicative, si esprime, interagisce con il ...