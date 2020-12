Brutta notizia dall'ultimo allenamento del 2020 per Fonseca e la Roma (Di giovedì 31 dicembre 2020) Infortunio dell'ultima ora per la Roma, che perdono una pedina importante a pochi giorni dalla Samp. Leggi su 90min (Di giovedì 31 dicembre 2020) Infortunio dell'ultima ora per la, che perdono una pedina importante a pochi giornia Samp.

Occhioazzurro1 : Che ce la facciamo mancare un'altra brutta notizia prima della fine dell'anno? .... ghe sboro - sportli26181512 : Roma, risentimento muscolare per Pedro. Pastore torna in gruppo: Brutta notizia in vista della partita contro la Sa… - Spectra_anna : RT @doppita: Addio 2020, buon 2021 etc... sì, certo, l'augurio è sentito e rivolto a tutti ma non facciamo le solite tarantelle di immagina… - MoranShasa : RT @doppita: Addio 2020, buon 2021 etc... sì, certo, l'augurio è sentito e rivolto a tutti ma non facciamo le solite tarantelle di immagina… - doppita : Addio 2020, buon 2021 etc... sì, certo, l'augurio è sentito e rivolto a tutti ma non facciamo le solite tarantelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutta notizia Roma, brutta notizia dall'ultimo allenamento del 2020: problema al flessore per Pedro TUTTO mercato WEB Brutta notizia dall'ultimo allenamento del 2020 per Fonseca e la Roma

A Trigoria, questa mattina, è andato in scena l'ultimo allenamento di un 2020 tutto sommato positivo per la Roma, che ha chiuso l'anno al terzo posto in classifica. Nel mirino dei giallorossi e di Pau ...

Il Covid, tanti lutti ma anche

C’è ovviamente il Coronavirus, e con esso ci sono tanti lutti, nella classifica delle notizie più lette su OglioPoNews nell’anno 2020. La notizia più letta in assoluto, infatti, è ...

A Trigoria, questa mattina, è andato in scena l'ultimo allenamento di un 2020 tutto sommato positivo per la Roma, che ha chiuso l'anno al terzo posto in classifica. Nel mirino dei giallorossi e di Pau ...C’è ovviamente il Coronavirus, e con esso ci sono tanti lutti, nella classifica delle notizie più lette su OglioPoNews nell’anno 2020. La notizia più letta in assoluto, infatti, è ...