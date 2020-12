Bridgerton, Jonathan Bailey: “Ti senti sicuro a entrare in un mondo così amato dai fan” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La nostra intervista video a Jonathan Bailey, interprete di Anthony Bridgerton nella serie prodotta da Shondaland per Netflix, in catalogo da Natale. Tra i volti di Bridgerton c'è quello di Anthony, il fratello della protagonista Daphne interpretato con carisma da Jonathan Bailey. Un ruolo che ha accettato con entusiasmo per una serie di motivi che ci ha raccontato nella nostra intervista video, a cominciare dai due principali nomi coinvolti nella produzione: Shondaland e Netflix, due realtà importanti che hanno contribuito a rendere la serie quella che è e che sta conquistando i cuori degli spettatori di tutto il mondo. Un fandom ampio e appassionato che è lo ha fatto sentire "al sicuro" nell'entrare a far parte del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) La nostra intervista video a, interprete di Anthonynella serie prodotta da Shondaland per Netflix, in catalogo da Natale. Tra i volti dic'è quello di Anthony, il fratello della protagonista Daphne interpretato con carisma da. Un ruolo che ha accettato con entusiasmo per una serie di motivi che ci ha raccontato nella nostra intervista video, a cominciare dai due principali nomi coinvolti nella produzione: Shondaland e Netflix, due realtà importanti che hanno contribuito a rendere la serie quella che è e che sta conquistando i cuori degli spettatori di tutto il. Un fandom ampio e appassionato che è lo ha fattore "al" nell'a far parte del ...

