Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “La Costituzione sancisce la libertà di scelta. Ma se la scelta di non curarsi mette a rischio la salute degli altri è quest’ultima che deve prevalere”. A dirlo è Franco Locatelli, oncoematologo pediatrico, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile, che, in un’intervista a Repubblica, è intervenuto nel dibattito sull’eventualità di rendere obbligatorio il Vaccino contro il Covid qualora l’adesione del personale sanitario alla campagna vaccinale dovesse rivelarsi scarsa. “Bisogna investire sul dialogo, il convincimento, la persuasione ma se non bastano si può dire che il Vaccino è prerequisito per svolgere le attività sanitarie. Se faccio il medico ho bisogno della laurea in medicina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “La Costituzione sancisce la libertà di scelta. Ma se la scelta di non curarsi mette a rischio ladegli altri è quest’ultima che”. A dirlo è Franco, oncoematologo pediatrico, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile, che, in un’intervista a Re, è intervenuto nel dibattito sull’eventualità di rendere obbligatorio ilcontro ilqualora l’adesione del personale sanitario alla campagna vaccinale dovesse rivelarsi scarsa. “Bisogna investire sul dialogo, il convincimento, la persuasione ma se non bastano si può dire che ilè prerequisito per svolgere le attività sanitarie. Se faccio il medico ho bisogno della laurea in medicina, ...

