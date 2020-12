Tutte le fiction Rai 2021 da gennaio a maggio, dal Commissario Ricciardi di Guanciale a Leonardo e Montalbano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, le fiction Rai 2021 ripartono all’insegna di molti nuovi titoli. Tornano alcuni volti celebri della serialità di Rai1 e Rai2, mentre altre storie sono dei debutti assoluti. Da gennaio a maggio, nel palinsesto delle fiction Rai 2021 si giocano il primato della serata classici come Montalbano e Che Dio Ci Aiuti, ma anche nuovi personaggi come Il Commissario Ricciardi e Lolita Lobosco. C’è poi la serialità internazionale con la co-produzione italo-francese Leonardo, dedicata al genio di Da Vinci. Ecco la lista delle fiction Rai 2021 in onda da gennaio fino alla fine della stagione. Il Commissario ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nonostante i ritardi dovuti alla pandemia, leRairipartono all’insegna di molti nuovi titoli. Tornano alcuni volti celebri della serialità di Rai1 e Rai2, mentre altre storie sono dei debutti assoluti. Da, nel palinsesto delleRaisi giocano il primato della serata classici comee Che Dio Ci Aiuti, ma anche nuovi personaggi come Ile Lolita Lobosco. C’è poi la serialità internazionale con la co-produzione italo-francese, dedicata al genio di Da Vinci. Ecco la lista delleRaiin onda dafino alla fine della stagione. Il...

STASERA IN TV tra cinema, approfondimento, divertimento, romanticismo e il Rigoletto di Giuseppe Verdi dal Teatro Massimo di Palermo. Su RAI 1, alle 21.35, verrà trasmesso “Nelle tue mani”, con Jules ...

Rocca di Papa, il 3 gennaio su Rai 1 arriva il film ‘Chiara Lubich. L’amore vince tutto’

Il 3 gennaio arriva in Tv in prima serata su Rai 1 il film ‘Chiara Lubich. L’amore vince tutto’ una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, che racconta il ritratto ...

