Stasera in Tv torna a correre “Forrest Gump” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I grandi classici non smettono mai di appassionare. Dal 1994 il capolavoro diretto da Robert Zemeckis continua ad essere riproposto, conquistando ogni volta una fetta di pubblico maggiore. Anche quest’anno “Forrest Gump” torna in televisione e lo fa in prima serata. L’appuntamento con il suo protagonista, il giovane Tom Hanks, è su Italia Uno alle 21.20. La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di Winston Groom, raccoglie fin da subito il clamore della critica internazionale. Nel 1995 sbanca agli Oscar, aggiudicandosi ben sei statuette d’oro. “Forrest Gump” vince anche il premio popolare, quello conferitogli dagli utenti di IMDb, che lo inseriscono al tredicesimo posto tra i 250 migliori film di sempre. Per l’American Film Institute è, invece, al settantesimo posto nella lista dei migliori film ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I grandi classici non smettono mai di appassionare. Dal 1994 il capolavoro diretto da Robert Zemeckis continua ad essere riproposto, conquistando ogni volta una fetta di pubblico maggiore. Anche quest’anno “in televisione e lo fa in prima serata. L’appuntamento con il suo protagonista, il giovane Tom Hanks, è su Italia Uno alle 21.20. La pellicola, ispirata all’omonimo romanzo di Winston Groom, raccoglie fin da subito il clamore della critica internazionale. Nel 1995 sbanca agli Oscar, aggiudicandosi ben sei statuette d’oro. “” vince anche il premio popolare, quello conferitogli dagli utenti di IMDb, che lo inseriscono al tredicesimo posto tra i 250 migliori film di sempre. Per l’American Film Institute è, invece, al settantesimo posto nella lista dei migliori film ...

ninofrassicaoff : Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alber… - Valenti71088364 : @TasciaDe @rosmellomood Se torna il 31 stasera no e dayane stessa lo sa, poi chissa - lamescolanza : Stasera torna 'Dottor Divano' - F_Spadafora : RT @vinmorgante: Cercate tenerezza, poesia, musica, storia, valori, bellezza? Non cercate banalità, noia e volgarità? Stasera @scristicchi… - fabiozpp : RT @vinmorgante: Cercate tenerezza, poesia, musica, storia, valori, bellezza? Non cercate banalità, noia e volgarità? Stasera @scristicchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera torna Como, da stasera torna la neve «Uscite solo se attrezzati» La Provincia di Como Brescia e l’Italia si preparano a un capodanno in rosso

Ultime ore in zona arancione e poi da giovedì 31, anzi dalle 22 di stasera visto lo scattare del coprifuoco, Brescia e tutta l’Italia torneranno in zona rossa fino al 3 gennaio compreso, quindi per qu ...

Stasera in Tv torna a correre “Forrest Gump”

"Forrest Gump" è un classico che non smette mai di appassionare. Stasera torna in televisione la sua emozionante storia ...

Ultime ore in zona arancione e poi da giovedì 31, anzi dalle 22 di stasera visto lo scattare del coprifuoco, Brescia e tutta l’Italia torneranno in zona rossa fino al 3 gennaio compreso, quindi per qu ..."Forrest Gump" è un classico che non smette mai di appassionare. Stasera torna in televisione la sua emozionante storia ...