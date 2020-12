Ramazzotti | “Mi spiace per molti colleghi | 2020 per me fortunato”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Quest'anno il Natale è un po' violento per tutti per tutto quello che sta succedendo da febbraio a questa parte. Per questo futuro incerto. Però il Natale è soprattutto dei bambini, l'atmosfera deve comunque essere quella. Se noi grandi abbiamo problemi, da chi ha più a chi ha meno, dobbiamo pensare a loro. E' comunque Natale. Il mio rapporto con le feste? Non le aspetto con particolare ansia, non lo facevo neanche da bambino". Così Erosè intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici".Sulha detto: "E' un momento particolare, bisogna festeggiare quello che sarà domani. Quest'anno dobbiamo veramente festeggiare il 2021 in arrivo, sperando sia migliore. Regali ricevuti che mai dimenticherò? Quando ero bambino c'era poca possibilità di ricevere regali. Ma non dimenticherò mai mio papà che mi regalava i soldatini ...