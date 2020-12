Qui e adesso | Massimo Ranieri torna stasera su Rai3 con l' ultima puntata

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)sualle 21:20 ultimo appuntamento con Qui e, il programma condotto dadal teatro Sisitna di Roma: gli ospiti.sualle 21:20 per l'di Qui e, lo show condotto e "interpretato" dall'artista napoletano dal teatro Sistina di Roma. Saranno tanti gli ospiti che accompagnerannoin questo ultimo appuntamento: Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli, Paolo Jannacci, Gianni Togni, Adriano Panatta e Marino Bartoletti. Come sempre, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e ...