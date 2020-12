NieR Automata e oltre: Yoko Taro sta lavorando a due nuovi giochi e uno è 'molto inquietante' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Yoko Taro, l'uomo dietro le serie Drakengard e NieR, sta attualmente lavorando a due giochi insieme al produttore di Square Enix Yosuke Saito. Durante la diretta streaming della festa di fine anno, ospitata da Famitsu e dalla rivista V-Jump, lo stesso Yoko Taro ha confermato che lui e Yosuke Saito stanno attualmente lavorando a due giochi diversi. Secondo quanto affermato, il primo di questi sembra sia un gioco molto inquietante, tanto che Yosuke Saito si rammarica di aver dato il via libera. Il progetto è stato discusso per la prima volta un anno fa e non è progredito molto. Non sono nemmeno sicuri di quale genere sarà il gioco. Il secondo progetto su cui sta ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020), l'uomo dietro le serie Drakengard e, sta attualmentea dueinsieme al produttore di Square Enix Yosuke Saito. Durante la diretta streaming della festa di fine anno, ospitata da Famitsu e dalla rivista V-Jump, lo stessoha confermato che lui e Yosuke Saito stanno attualmentea duediversi. Secondo quanto affermato, il primo di questi sembra sia un gioco, tanto che Yosuke Saito si rammarica di aver dato il via libera. Il progetto è stato discusso per la prima volta un anno fa e non è progredito. Non sono nemmeno sicuri di quale genere sarà il gioco. Il secondo progetto su cui sta ...

