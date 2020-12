Monza, Balotelli segna all’esordio: gol dopo cinque minuti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mario Balotelli subito in gol al debutto con il Monza oggi alle ore 16:00. Il club di Adriano Galliani e Berlusconi affronta la Salernitana. Sembra finito l’incubo di Mario Balotelli. L’attaccante ex Brescia è pronto a rimettersi in gioco ed a tornare a calcare un campo di calcio. Super Mario in campo da titolare con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mariosubito in gol al debutto con iloggi alle ore 16:00. Il club di Adriano Galliani e Berlusconi affronta la Salernitana. Sembra finito l’incubo di Mario. L’attaccante ex Brescia è pronto a rimettersi in gioco ed a tornare a calcare un campo di calcio. Super Mario in campo da titolare con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 1 - Mario #Balotelli ha trovato il gol con il suo primo pallone giocato in Serie B: in carriera aveva segnato all'e… - DiMarzio : #SerieB, #Monza | #Balotelli esordio e gol dopo 4 minuti - capuanogio : Intanto #Balotelli ci ha messo 4 minuti per segnare al debutto con la maglia del #Monza #MonzaSalernitana - marcovarini : RT @MichaelCuomo7: 5 minuti per il primo gol di #Balotelli in maglia #Monza - SmorfiaDigitale : Monza, Balotelli dal 1' dopo 10 mesi. Ed subito gol alla Salernitana capolista! -