L’Eredità, Federcaccia furiosa con Insinna: “Non guardate più il suo show” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scoppia la polemica da parte di Federcaccia dopo quanto accaduto a ‘L’Eredità’. L’associazione critica la condotta di Flavio Insinna. La Federcaccia è molto arrabbiata con ‘L’Eredità‘ e con il conduttore Flavio Insinna. Fino al punto da annunciare di volere disertare il programma di Rai 1, con i suoi affiliati che non guarderanno più il noto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Scoppia la polemica da parte didopo quanto accaduto a ‘’. L’associazione critica la condotta di Flavio. Laè molto arrabbiata con ‘‘ e con il conduttore Flavio. Fino al punto da annunciare di volere disertare il programma di Rai 1, con i suoi affiliati che non guarderanno più il noto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

PerugiaToday : I cacciatori pronti a denunciare Insinna. Buconi: 'Frasi offensive: scatta boicottaggio per l'Eredità'. La rete si… - elios_skia : “Flavio Insinna, Federcaccia contro L'eredità: cos'è successo” - infoitcultura : Flavio Insinna contro la caccia, esplode la protesta: Federcaccia boicotta L’eredità - infoitcultura : Flavio Insinna, la denuncia di Federcaccia: «Commenti discriminatori e offensivi, non guarderemo più 'l'Eredità'».… - ChansonBalladee : E ridicoli quelli di federcaccia. Di certo un programma televisivo tanto seguito come l'eredità non fallirà per qua… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Federcaccia Leica Tempus ASPH, il punto rosso del bollino rosso Caccia Passione