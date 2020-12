Inter, nonostante quanto deciso nel vertice potrebbe esserci un arrivo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In attacco però potrebbe esserci, scrive oil quotidiano, l'arrivo di Gomez qualora si realizzino due condizioni. In primis la partenza di Pinamonti, dal momento che bisognerà fare spazio ad eventuali ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In attacco però, scrive oil quotidiano, l'di Gomez qualora si realizzino due condizioni. In primis la partenza di Pinamonti, dal momento che bisognerà fare spazio ad eventuali ...

coccofranz : Impariamo l’uso del NONOSTANTE TUTTO. - Tifo sempre Inter NONOSTANTE TUTTO (uso corretto e spessissimo autolesion… - Rougenoir1978 : @Alemilanista86 Per me è semplice: l’Inter è una degna avversaria nonostante tutto, ci siamo sempre scannati ma in… - leonvelasco84 : @dado_janoski @EmmeEmm_ Il Milan ha vinto, nonostante calciopoli. Il 5 maggio è solo colpa dell'Inter. E negli anni… - sunkencondos : @Angel80RedBlack Sono della Roma, felice di #Zaniolo alla #Roma, ma va detto che ai tempi Zaniolo era un primavera… - modinog : @Linerazzurra @Lorenza791 La cosa incredibile è che non gli è mai stata data nessuna possibilità, come invece è suc… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nonostante Inter, nonostante quanto deciso nel vertice potrebbe esserci un arrivo Inter Dipendenza Perché l’Europa sta facendo un regalo politico a Pechino?

Le relazioni con la Cina sono la questione strategica globale di questo secolo. Se gli Stati Uniti hanno scelto la linea dura di una guerra fredda, i paesi europei cercano una loro strada autonoma, ch ...

Moratti: “Inter favorita per lo scudetto, ma deve migliorare il gioco. Hakimi devastante, Barella mi sta stupendo”

Moratti, che idea si è fatto di questa Inter? “Penso che nelle ultime settimane la situazione sia diventata favorevole. Quando si riprenderà il campionato la squadra sarà in una condizione di classifi ...

Le relazioni con la Cina sono la questione strategica globale di questo secolo. Se gli Stati Uniti hanno scelto la linea dura di una guerra fredda, i paesi europei cercano una loro strada autonoma, ch ...Moratti, che idea si è fatto di questa Inter? “Penso che nelle ultime settimane la situazione sia diventata favorevole. Quando si riprenderà il campionato la squadra sarà in una condizione di classifi ...