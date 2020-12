In arrivo il bonus per l’acquisto di occhiali: ecco i requisiti per ottenerlo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella manovra 2021 è previsto il bonus per acquistare occhiali da vista e lenti a contatto. Si tratta di un contributo una tantum, erogato come sconto al momento dell’acquisto, del valore di 50 euro. Il bonus non è una detrazione fiscale e dunque non sarà necessario riportarlo nella dichiarazione dei redditi. bonus occhiali: i requisiti Il contributo è riservato a chi avrà un Isee pari o inferiore a 10.000 euro. Per questa agevolazione, il governo ha stanziato 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, ossia 5 milioni l’anno. Sono esclusi gli occhiali da sole. Le modalità di erogazione del contributo verranno definite con un decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia. Successivamente sarà riportato l’elenco con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nella manovra 2021 è previsto ilper acquistareda vista e lenti a contatto. Si tratta di un contributo una tantum, erogato come sconto al momento del, del valore di 50 euro. Ilnon è una detrazione fiscale e dunque non sarà necessario riportarlo nella dichiarazione dei redditi.: iIl contributo è riservato a chi avrà un Isee pari o inferiore a 10.000 euro. Per questa agevolazione, il governo ha stanziato 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, ossia 5 milioni l’anno. Sono esclusi glida sole. Le modalità di erogazione del contributo verranno definite con un decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia. Successivamente sarà riportato l’elenco con i ...

