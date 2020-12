I 10 giochi per PC meglio ottimizzati del 2020 secondo DSO Gaming (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 volge ormai al termine ed è tempo di bilanci. Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la classifica di DSO Gaming che mostrava i 10 giochi per PC peggio ottimizzati del 2020, ora è il momento di scoprire i 10 titoli meglio ottimizzati dell'anno. Come nel caso dei "peggiori", vi anticipiamo subito che nella classifica non compare Cyberpunk 2077, perché anche la versione PC non è stata ottimizzata al meglio, come alcuni di voi sapranno. Come afferma lo stesso DSO Gaming, un gioco ben ottimizzato per PC deve essere in grado di girare senza problemi su un'ampia gamma di configurazioni. Il sito ha preso in considerazione vari parametri, come il livello di dettaglio. la stabilità complessiva e altro. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilvolge ormai al termine ed è tempo di bilanci. Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la classifica di DSOche mostrava i 10per PC peggiodel, ora è il momento di scoprire i 10 titolidell'anno. Come nel caso dei "peggiori", vi anticipiamo subito che nella classifica non compare Cyberpunk 2077, perché anche la versione PC non è stata ottimizzata al, come alcuni di voi sapranno. Come afferma lo stesso DSO, un gioco ben ottimizzato per PC deve essere in grado di girare senza problemi su un'ampia gamma di configurazioni. Il sito ha preso in considerazione vari parametri, come il livello di dettaglio. la stabilità complessiva e altro. Leggi altro...

affittozorro : @chiara_ruggia @stanzaselvaggia Ramon Mai padre di Igor 14 anni, che faceva giochi pericolosi. Hanno assolto chi gl… - MikiBlack89 : @SimoGianlorenzi ni proprio il reality si viveva in un modo diverso. Credo da parte della questione social lo rovin… - Eurogamer_it : Scopriamo i 10 giochi per #PC meglio ottimizzati del 2020 nella classifica di DSO Gaming. - EEfranceschini : @SciabolataFFP Può esser vero, credo che la personalità di Ronaldo e le sue convinzioni gli impediscano di vedere q… - serkanrobot : RT @VMangiapia: 'Non ho mai visto Hande. Quello che mi è passato per la mente quando ci siamo incontrati era questa persona: quella persona… -

Ultime Notizie dalla rete : giochi per Roma: Camilla Compagnucci, un area giochi per lei a Monteverde. «Era il suo sogno più grande» Il Messaggero I 10 giochi per PC meglio ottimizzati del 2020 secondo DSO Gaming

Il 2020 volge ormai al termine ed è tempo di bilanci. Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la classifica di DSO Gaming che mostrava i 10 giochi per PC peggio ottimizzati del 2020, ora è il momen ...

Capodanno, attenzione ai botti illegali: sul mercato la “bomba Covid”. VIDEO

REGGIO EMILIA – Mai come questa volta i reggiani avranno voglia di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso, duro e difficile a causa della pandemia. Si festeggerà in casa e tra pochi intimi, i c ...

Il 2020 volge ormai al termine ed è tempo di bilanci. Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la classifica di DSO Gaming che mostrava i 10 giochi per PC peggio ottimizzati del 2020, ora è il momen ...REGGIO EMILIA – Mai come questa volta i reggiani avranno voglia di lasciarsi alle spalle l’anno appena trascorso, duro e difficile a causa della pandemia. Si festeggerà in casa e tra pochi intimi, i c ...