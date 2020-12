Grande Fratello Vip, un concorrente fa causa al programma: il motivo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande Fratello Vip, un concorrente ha deciso di fare causa al programma. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa lo ha portato a fare questa scelta. Nonostante sia una delle edizioni di maggior successo di sempre, per certi versi sembra non esserci pace per il Grande Fratello Vip. Già nelle scorse settimane il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Vip, unha deciso di fareal. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa lo ha portato a fare questa scelta. Nonostante sia una delle edizioni di maggior successo di sempre, per certi versi sembra non esserci pace per ilVip. Già nelle scorse settimane il L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - ninofrassicaoff : Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alber… - Diamant22769616 : @doiesfreckles Guarda si hai ragione. Ma penso che sia più spaventato per Giulia che due anni fa si annullo' per un… - raffjaman : RT @giul91: Grande Fratello assicuraci che per la missionariapower questa è l’ultima edizione. #gfvip -