Governo | Conte ' respinge' ultimatum | se crisi ' vado in Parlamento' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. () - Un 'duello' in corso restituito anche dalla regia della giornata con Matteo Renzi che interviene in Senato appena prima la conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe. Con tanto di botta e risposta a distanza a colpi di citazioni di Aldo Moro. "Ildecida cosa vuole fare da grande", ha detto Renzi da palazzo Madama rilanciando sul Mes e la delega sui Servizi. Due punti su cui è arrivata la risposta del presidente del Consiglio. E non è stata un'apertura. Anzi,glidel leader Iv. "Glinon appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Io sono fuori dalla logica degliper attitudine personale, culturale e politica. Io sono per il dialogo e il confronto e ...