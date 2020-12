Gli eroi si dimenticano presto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutti i vocabolari concordano nel definire “eroe” chi dà prova di straordinario coraggio e abnegazione. In tempo di pandemia gli eroi sono, soprattutto, i medici e gli infermieri. Loro il coraggio lo hanno dovuto trovare, mentre in fatto di abnegazione possiamo definirla routine quotidiana. Contro il virus prima hanno combattuto a mani nude; poi con il fucile a pallini; ora, facendosi iniettare per primi il vaccino preparato a tempo di record. Tra i tanti pugni nello stomaco che ci infligge il Covid-19 abbiamo incassato anche l’insulto via social alla giovane infermiera dello Spallanzani di Roma, che ha offerto il braccio al primo ago che le iniettava l’antidoto contro la nuova peste. È vero, un post su Facebook non cambia la vita, soprattutto di questi tempi. Ma dobbiamo essere consapevoli che dietro la naturale valanga di solidarietà e biasimo, si nasconde ancora ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tutti i vocabolari concordano nel definire “eroe” chi dà prova di straordinario coraggio e abnegazione. In tempo di pandemia glisono, soprattutto, i medici e gli infermieri. Loro il coraggio lo hanno dovuto trovare, mentre in fatto di abnegazione possiamo definirla routine quotidiana. Contro il virus prima hanno combattuto a mani nude; poi con il fucile a pallini; ora, facendosi iniettare per primi il vaccino preparato a tempo di record. Tra i tanti pugni nello stomaco che ci infligge il Covid-19 abbiamo incassato anche l’insulto via social alla giovane infermiera dello Spallanzani di Roma, che ha offerto il braccio al primo ago che le iniettava l’antidoto contro la nuova peste. È vero, un post su Facebook non cambia la vita, soprattutto di questi tempi. Ma dobbiamo essere consapevoli che dietro la naturale valanga di solidarietà e biasimo, si nasconde ancora ...

