Firenze, sicurezza: Capodanno, intensificati controlli e pattuglie sul territorio. La decisione del Cposp (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Saranno complessivamente 35 le pattuglie delle forze di polizia statali e della municipale impiegate nella notte di Capodanno fino alle 7.00 della mattina del 1° in tutta l’area cittadina e in particolare nelle zone centrali di Firenze, come le piazze Signoria, Duomo, Repubblica, Pitti. Impegnati anche un’unità cinofila e artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato, nonché i reparti inquadrati Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Saranno complessivamente 35 ledelle forze di polizia statali e della municipale impiegate nella notte difino alle 7.00 della mattina del 1° in tutta l’area cittadina e in particolare nelle zone centrali di, come le piazze Signoria, Duomo, Repubblica, Pitti. Impegnati anche un’unità cinofila e artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato, nonché i reparti inquadrati

