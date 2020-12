Dava asilo ai migranti e intascava 16 milioni

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lucia Galli Simone Strozzi è il direttore di una Onlus. "Indebita appropriazione di fondi pubblici" Nella foto del 2018 sorrideva insieme al sindaco Federico Pizzarotti che lo aveva appena insignito del premio Sant'Ilario, l'Ambrogino d'Oro in versione parmigiana. Ieri Simone Strozzi, 45 anni, è finito ai domiciliari con accuse pesantissime. Non solo per il codice penale, ma anche per quello morale. Peculato, malversazione ai danni dello Stato, turbativa d'asta, evasione fiscale, omesse dichiarazioni. La sua è una parabola tutta calante, poco evangelica. Eppure aiutare il prossimo avrebbe dovuto essere alla base della sua Svoltare onlus che, tanto per cominciare, onlus non lo era mai diventata. Nessuno, però, aveva controllato che l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato fosse davvero avvenuta: Strozzi, con una serie di semplici ...