Conte: 'Subito la verifica di maggioranza e poi il Cdm sul Recovery plan' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'E' urgente fare una sintesi politica prima possibile attraverso una verifica di maggioranza'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte , durante la consueta conferenza stampa di fine anno. Il premier ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) 'E' urgente fare una sintesi politica prima possibile attraverso unadi'. Lo ha detto il premier Giuseppe, durante la consueta conferenza stampa di fine anno. Il premier ha ...

marcoconterio : ?????? Summit mercato in casa #Inter tra Conte e dirigenza. Decise le uscite (per #Eriksen destinazione Premier, al m… - Siciliano741 : RT @fanpage: 'Potendo dare il buon esempio io farei subito il #vaccinoCovid', così il Premier #Conte in #conferenzastampa - napolista : La frecciatina indiretta di #Conte a #DeLuca: “Anche io farei subito il vaccino, ma bisogna rispettare le priorità”… - REstaCorporate : Ineccepibile come sempre #Conte si avvia alla #resadeiconti con #Renzi. - jhopexcute : RT @RaffoSarnataro: Conte: 'Anch'io farei subito il vaccino, ma rispetto le priorità'. Vaglielo a dire a #DeLuca e a coloro che lo consider… -