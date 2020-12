Concorso assistenti informatici Ministero Giustizia | bando per 45 posti | cosa sapere

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 si chiude con un nuovoa cui possono partecipare i possessori di un diploma a indirizzo informatico. La selezione, per soli esami, prevede lo svolgimento di una prova preliminare, due prove scritte e un colloquio orale. Fino al 28 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alper 45a tempo indeterminato in II area funzionale e fascia retributiva F2. Vediamo in sintesi tutte le informazioni per partecipare. Concorsidella: gli ultimi bandi pubblicati: ...