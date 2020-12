Claudia Alivernini: la risposta dell’infermiera agli insulti e alle minacce no-vax (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Claudia Alivernini, l’infermiera che ha ricevuto il vaccino anti COVID risponde alle minacce dei no vax che l’hanno costretta a chiudere i suoi social con i fatti. Loro le dicono “vediamo quando muori”, lei si infila la divisa e va a lavorare subito dopo la vaccinazione Dopo l’ondata di odio no vax Claudia Alivernini è stata difesa da molti personaggi politici. “Una vergogna – ha tuonato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Il suo sorriso ci ha raccontato una storia di forza e speranza. Una professionista che ha combattuto il Covid, come tante e tanti giovani che si sono improvvisamente trovati in prima linea”. Solidarietà le è arrivata anche dai banchi del governo, dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5s) che le ha garantito di essere “al ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020), l’infermiera che ha ricevuto il vaccino anti COVID rispondedei no vax che l’hanno costretta a chiudere i suoi social con i fatti. Loro le dicono “vediamo quando muori”, lei si infila la divisa e va a lavorare subito dopo la vaccinazione Dopo l’ondata di odio no vaxè stata difesa da molti personaggi politici. “Una vergogna – ha tuonato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Il suo sorriso ci ha raccontato una storia di forza e speranza. Una professionista che ha combattuto il Covid, come tante e tanti giovani che si sono improvvisamente trovati in prima linea”. Solidarietà le è arrivata anche dai banchi del governo, dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5s) che le ha garantito di essere “al ...

