Caos Vaccini in UE: Germania va in fuga e l’Italia protesta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Neanche il tempo di lodare l’Europa per la ritrovata coesione e il cambio di passo di questi mesi, in un’ottica di azione comune, che la mossa della Germania ha seriamente rischiato di guastare la festa. “E’ noto che la Germania abbia proceduto a un’ordinazione di 30 milioni di dosi, per via bilaterale, con la Biontech”, aveva detto qualche giorno fa la portavoce del ministero della Salute tedesco rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa di Governo a Berlino, confermando così l’indiscrezione anticipata, diversi giorni fa, dal quotidiano tedesco Bild e tornata sotto i riflettori nei giorni del V-day stando alla quale la Germania si era assicurata una quota aggiuntiva di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer -Biontech, il primo a essere distribuito in UE dopo il semaforo verde dell’Agenzia europea del farmaco. Una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Neanche il tempo di lodare l’Europa per la ritrovata coesione e il cambio di passo di questi mesi, in un’ottica di azione comune, che la mossa dellaha seriamente rischiato di guastare la festa. “E’ noto che laabbia proceduto a un’ordinazione di 30 milioni di dosi, per via bilaterale, con la Biontech”, aveva detto qualche giorno fa la portavoce del ministero della Salute tedesco rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa di Governo a Berlino, confermando così l’indiscrezione anticipata, diversi giorni fa, dal quotidiano tedesco Bild e tornata sotto i riflettori nei giorni del V-day stando alla quale lasi era assicurata una quota aggiuntiva di 30 milioni di dosi del vaccino Pfizer -Biontech, il primo a essere distribuito in UE dopo il semaforo verde dell’Agenzia europea del farmaco. Una ...

