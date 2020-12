Bentancur: “È un onore essere allenati da Pirlo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. La sconfitta con la Fiorentina ci ha fatto capire che serve sempre la mentalità giusta altrimenti finisce così. Ora ci lasciamo alle spalle la sconfitta per cominciare l’anno nuovo con una vittoria. Per lo scudetto siamo ancora in corsa, è già successo alla Juventus di stare dietro 10 punti e di vincere lo stesso. Sappiamo che dobbiamo vincere sempre ma dobbiamo pensarci partita dopo partita. Avere Pirlo come allenatore è un onore, ci dà un grande aiuto e ci sta facendo migliorare tanto. Averlo è un plus. L’altro giorno è morto un mio cugino di coronavirus, aveva la mia stessa età. Non si sa mai cosa può succedere, diciamo ai nostri parenti quanto vogliamo bene loro il più possibile. Speriamo che questa situazione migliori, anche per rivedere i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigo, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. La sconfitta con la Fiorentina ci ha fatto capire che serve sempre la mentalità giusta altrimenti finisce così. Ora ci lasciamo alle spalle la sconfitta per cominciare l’anno nuovo con una vittoria. Per lo scudetto siamo ancora in corsa, è già successo alla Juventus di stare dietro 10 punti e di vincere lo stesso. Sappiamo che dobbiamo vincere sempre ma dobbiamo pensarci partita dopo partita. Averecome allenatore è un, ci dà un grande aiuto e ci sta facendo migliorare tanto. Averlo è un plus. L’altro giorno è morto un mio cugino di coronavirus, aveva la mia stessa età. Non si sa mai cosa può succedere, diciamo ai nostri parenti quanto vogliamo bene loro il più possibile. Speriamo che questa situazione migliori, anche per rivedere i ...

