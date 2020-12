Al Grande Fratello è caos, Dayane Mello prepara la valigia e minaccia: 'Lascio la Casa'. La reazione dei compagni è inaspettata (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al momenti difficili per Dayane Mello, che dopo aver litigato con Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò è sempre più sola. La modella ha anche annunciato di voler lasciare la Casa e ha preparato le valigie. Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al momenti difficili per, che dopo aver litigato con Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò è sempre più sola. La modella ha anche annunciato di voler lasciare lae hato le valigie.

