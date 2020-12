Agitu Gudeta uccisa da chi voleva aiutare, questione di soldi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo aveva accolto nella sua casa dandogli lavoro ed un tetto, lei che da Addis Abeba, dove era tornata dopo gli studi in sociologia a Trento, era dovuta fuggire nel 2010 per un mandato di cattura dopo essersi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo aveva accolto nella sua casa dandogli lavoro ed un tetto, lei che da Addis Abeba, dove era tornata dopo gli studi in sociologia a Trento, era dovuta fuggire nel 2010 per un mandato di cattura dopo essersi...

ilpost : È stata trovata morta Agitu Gudeta, una nota imprenditrice etiope che lavorava in Trentino: aveva 42 anni - TeresaBellanova : La storia di Agitu Ideo Gudeta, la donna etiope trovata uccisa in provincia di Trento, parlava di emigrazione, acco… - emmabonino : La notizia dell'uccisione di Agitu Ideo Gudeta mi addolora profondamente. Il 7 marzo del 2017 ci dava testimonianza… - Thinkthanks3 : Ancora non sono riuscito a capire che minchia di importanza abbia che l'assassino di #Agitu Gudeta sia ghanese. - teppuz : RT @tempoweb: Violentata mentre moriva. La confessione choc del ghanese che ha massacrato #AgituGudeta #ghana #trentino #30dicembre https:… -