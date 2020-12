Viaggio nella grande bellezza: qual è la colonna sonora del programma di Cesare Bocci? (Di martedì 29 dicembre 2020) Viaggio nella grande bellezza è il programma condotto da Cesare Bocci (ex Mimì Augello di Montalbano) su Canale 5. Il programma divulgativo ha colpito il pubblico con un picco di share al 12,4% in prima serata. Un ascolto molto alto e in tanti non hanno potuto far a meno di notare la colonna sonora del programma, questa. Si tratta della colonna sonora Heart of Courage. Il nome forse non dirà nulla ai più, ma gli appassionati della cultura in televisione potrebbero sapere che da anni la stessa colonna sonora è usata nel programma Ulisse, il piacere della scoperta, di Alberto Angela. Insomma, la diretta ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 29 dicembre 2020)è ilcondotto da(ex Mimì Augello di Montalbano) su Canale 5. Ildivulgativo ha colpito il pubblico con un picco di share al 12,4% in prima serata. Un ascolto molto alto e in tanti non hanno potuto far a meno di notare ladel, questa. Si tratta dellaHeart of Courage. Il nome forse non dirà nulla ai più, ma gli appassionati della cultura in televisione potrebbero sapere che da anni la stessaè usata nelUlisse, il piacere della scoperta, di Alberto Angela. Insomma, la diretta ...

albertoangela : Questa sera ad #Ulisse andremo alla scoperta delle straordinarie vicende accadute nella terra di Israele nel period… - RaiTre : Un suggestivo viaggio nella vita e nell'arte di uno dei più grandi artisti di sempre: Vincent Van Gogh. ?… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - GiuseppeGp86g : RT @Treccani: Siamo abituati a pensare alle novelle di 'Le mille e una notte' come a un'opera di sola fantasia, ma è probabile che non sia… - infoitcultura : Viaggio nella grande bellezza, Le Iene o Biancaneve? La tv del 29 dicembre -