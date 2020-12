Verona | senti Foschi | “Juric ora | Italiano domani Se l’Hellas ha 7-8 punti in più lo deve a Ivan”

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 dicembre 2020) Cinque giorni e sarà Spezia-.Diversi sono stati i temi trattati da Rino, intervistato ai microfoni de 'L'Arena' in vista della sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Picco": dalle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di, ad un eventuale approdo di Vincenzosulla panchina gialloblù. L’ex dirigente die Palermo, d'altra parte, non ha dubbi sulle qualità del tecnico dello Spezia, prossimo avversario dei veneti."Gasperini e, li ho avuti al Genoa. Sono come fratelli, magari padre e figlio, non so. Eccezionali ma difficili da domare e... Ilsenzaavrebbe almeno 7 o 8in meno. Lui è lavoratore, furbo e bravo. Conosce il calcio e sta facendo ...