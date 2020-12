Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.0 a Creta (Di martedì 29 dicembre 2020) Un Terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato alle 9:06 a Creta in Grecia a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L'epicentro è stato segnalato 20 chilometri... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 dicembre 2020) Undi5.0 è stato registrato alle 9:06 aina una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L'epicentro è stato segnalato 20 chilometri...

InMeteo : Grecia, forte terremoto a largo di Creta, dati INGV - ilmeteoit : #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.0 a #Gavdos. Ecco QUI i #DETTAGLI - Hopethefirst1 : Piove sempre sul bagnato. #Terremoto #Grecia #Creta - 2essera : Mi sono affezionata a questo account Dicono che il rischio in Italia ,a sud della Sicilia ,è M4 ,M4,5 ( 4,50') Grec… - viagrazie : Check out this article: Terremoto Grecia, scossa nel sud del Paese: epicentro vicino a Lepanto [MAPPE e DATI] - -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Grecia Grecia: terremoto magnitudo 4.5 a Tebe, sentito anche ad Atene Sputnik Italia TERREMOTO GRECIA, VIOLENTA scossa di Magnitudo 5.0 a Gavdos. Ecco QUI i DETTAGLI

Scossa di terremoto registrata a Gavdos (Grecia)Il 29 Dicembre 2020 ore 09:06 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 e profondità 10 km a Gavdos (Grecia). Leggi qui per approfondi ...

Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 5.0 a Creta

Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato alle 9:06 a Creta in Grecia a una profondità di 10 km. Seguono aggiornamenti ...

Scossa di terremoto registrata a Gavdos (Grecia)Il 29 Dicembre 2020 ore 09:06 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 e profondità 10 km a Gavdos (Grecia). Leggi qui per approfondi ...Un terremoto di magnitudo 5.0 è stato registrato alle 9:06 a Creta in Grecia a una profondità di 10 km. Seguono aggiornamenti ...