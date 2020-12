Riforma intelligence e fondazione cyber I paletti di Borghi Pd

Leggi su formiche

(Di martedì 29 dicembre 2020) La vicenda della cosiddetta “per lasecurity”, di cui le cronache in questi giorni sono piene, andrebbe ricondotta a uno sforzo di merito e di metodo, provando a sottrarla al bailamme che — tra nomine ritardate ai vertici delle agenzie, opportunità di individuazione dell’Autorità delegata e reviviscenza di vicende della torrida estate 2019 — sta crescendo attorno al comparto della sicurezza interna e internazionale. Se compissimo questo sforzo, ci accorgeremmo anzitutto che l’antico detto secondo il quale in politica la forma è sempre sostanza in questo caso appare più azzeccato che mai. Ma proviamo ad andare per ordine, fissando un paio di punti essenziali. Il primo riguarda la forma. Della questione si è discusso in lungo e in largo, dalla prima ipotesi di incursione nella legge di bilancio alla seconda di annunciato inserimento in un ...