Prosecco | 25 bottiglie top e come degustarle

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il Prosecco è il vino italiano più venduto al mondo, e non serve attendere le statistiche per sapere che sarà il vino più bevuto delle Feste. Anche senza bisogno di un brindisi, è immancabile in ogni aperitivo dentro ad uno spritz, è diventato onnipresente nelle nostre vite e affolla gli scaffali dei supermercati. Ma se ne parli con un sommelier… storce il naso. Non è snobbismo, è che in mezzo a mezzo miliardo di bottiglie prodotte ogni anno (stima per difetto), trovarne uno buono è come cercare un ago in un pagliaio. Ma è possibile e anzi, doveroso perché si può davvero assaggiare qualcosa di speciale.Nella gallery sopra le nostre scelte