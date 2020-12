Osimhen rientra a Napoli: novità sul suo infortunio (Di martedì 29 dicembre 2020) Rientrerà nella giornata di domani 30 dicembre Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli infortunato alla spalla. Il calciatore azzurro, fuori dal 13 novembre, incontrerà lo staff … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 29 dicembre 2020) Rientrerà nella giornata di domani 30 dicembre Victor, l’attaccante delinfortunato alla spalla. Il calciatore azzurro, fuori dal 13 novembre, incontrerà lo staff … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ilnapolionline : CdS Campania - Osimhen è fuori da 45 giorni, domani rientra. 'ESAME DECISIVO' - - infoitsport : Osimhen rientra, ma a Castel Volturno sanno tutti che serve cautela: ecco quando sarà in campo - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Osimhen rientra in Italia: fissato il check medico, ecco quando può tornare in campo - sportli26181512 : Napoli, Osimhen rientra in Italia: fissato il check medico, ecco quando può tornare in campo: Cercasi Victor(ia). D… - cmdotcom : #Napoli, #Osimhen rientra in Italia: fissato il check medico, ecco quando può tornare in campo… -