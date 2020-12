MISTER TESSER: “SERENITÀ E LA CATTIVERIA GIUSTA PER OTTENERE IL MASSIMO” (Di martedì 29 dicembre 2020) Sedicesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 15:00 la squadra neroverde ospita la Reggiana allo stadio Teghil. MISTER Attilio TESSER ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Ai ragazzi chiedo di scendere in campo con SERENITÀ abbinata alla CATTIVERIA GIUSTA per OTTENERE il MASSIMO del risultato”. “La Reggiana, neopromossa, è una squadra che gioca con intensità e aggressività, con un paio di elementi molto qualitativi. Dovremo essere bravi a contrastarli”. “Ritroviamo Misuraca, ma con soli pochi allenamenti e potrà darci una mano a gara in corso”. “La formazione iniziale? Con così tanti impegni ravvicinati bisogna valutare bene fino all’ultimo chi ha più energie e chi meno. Rispetto a Frosinone ci sarà qualche variazione”. Powered ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 dicembre 2020) Sedicesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 15:00 la squadra neroverde ospita la Reggiana allo stadio Teghil.Attilioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Ai ragazzi chiedo di scendere in campo conabbinata allaperildel risultato”. “La Reggiana, neopromossa, è una squadra che gioca con intensità e aggressività, con un paio di elementi molto qualitativi. Dovremo essere bravi a contrastarli”. “Ritroviamo Misuraca, ma con soli pochi allenamenti e potrà darci una mano a gara in corso”. “La formazione iniziale? Con così tanti impegni ravvicinati bisogna valutare bene fino all’ultimo chi ha più energie e chi meno. Rispetto a Frosinone ci sarà qualche variazione”. Powered ...

PordenoneCalcio : “SERENITÀ E LA CATTIVERIA GIUSTA” Mister Tesser ha presentato in conferenza stampa #PORREG di domani ?????… - FrancescoParis8 : #Pordenone #SerieB PORDENONE ::: le parole di mister TESSER - PordenoneCalcio : “PIÙ CONCRETEZZA E TANTA FIDUCIA” Prima della partenza per il Lazio mister Tesser aveva presentato così #FROPOR ??… - Diego_Sandri : @PordenoneCalcio @Lega_B Un saluto da Cremona a mister Tesser. Grande allenatore e grande uomo. ?? - PordenoneCalcio : ?? panchine neroverdi oggi per mister Attilio #Tesser ???? Forza mister, forza #Pordenone, #ForzaRamarri ???? -