Meteo: Lombardia, temperature in calo in montagna, venerdì torna la neve (2) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - temperature minime in calo in montagna, in aumento in pianura; massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra - 4°C e 4 gradi, con i valori più bassi ad ovest, massime tra 3 e 6 gradi. Zero termico: tra 900 e 1100 metri. Venti deboli; occidentali in pianura, settentrionali sui rilievi. Nella notte ed al mattino gelate diffuse sui settori occidentali, sparse su quelli orientali.

