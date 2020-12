LIVE – Slalom femminile Semmering 2020: prima e seconda manche in DIRETTA (Di martedì 29 dicembre 2020) La DIRETTA scritta dello Slalom speciale femminile di Semmering, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo la cancellazione della seconda manche del gigante, che quindi non si è potuto concludere, le donne scendono in pista sulle nevi austriache tra le porte strette. La gara è in programma martedì 29 dicembre, con prima manche alle ore 15:15 e seconda alle 18:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Lascritta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Dopo la cancellazione delladel gigante, che quindi non si è potuto concludere, le donne scendono in pista sulle nevi austriache tra le porte strette. La gara è in programma martedì 29 dicembre, conalle ore 15:15 ealle 18:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

