Governo: Fico, 'può arrivare a fine legislatura' (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Sono assolutamente fiducioso che questo Governo possa arrivare fino alla conclusione naturale della legislatura". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista ad 'Avvenire' "Questo Governo -sottolinea- dovrebbe avere maggiore consapevolezza e orgoglio dei risultati ottenuti, a fronte di prove che ha dovuto affrontare, impensabili al momento della sua costituzione, nell'estate del 2019. Se ci sono state delle motivazioni che lo hanno fatto nascere, a maggior ragione ce ne sono ora per andare avanti". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Sono assolutamente fiducioso che questopossafino alla conclusione naturale della". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto, in un'intervista ad 'Avvenire' "Questo-sottolinea- dovrebbe avere maggiore consapevolezza e orgoglio dei risultati ottenuti, a fronte di prove che ha dovuto affrontare, impensabili al momento della sua costituzione, nell'estate del 2019. Se ci sono state delle motivazioni che lo hanno fatto nascere, a maggior ragione ce ne sono ora per andare avanti".

mariomeratigma1 : @berlusconi Leggo le risposte e fico solo Viva la stupidita' degli ITALIANI continuate a scricere dire e pensare le… - Brapo63 : Leggo un lancio di un social che palestre, cinema e teatri non verranno riaperti. CI diano una motivazione e non la… - temistoclec23 : Quel Renzi è proprio un discolo. Sembra quasi che del paese non freghi un fico secco. Rimanendo in tema festivo.Cer… - Carlitos4415 : @CesareMinghini @Corriere @GiuseppeConteIT @nzingaretti @pbersani @Roberto_Fico @luigidimaio @alfredodattorre… - SassiEnrisass : @Montecitorio @Roberto_Fico @MEF_GOV Sarebbe troppo chiedere un governo di persone che abbiano una laurea diversa d… -