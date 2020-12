Genova | allarme dalla nave Athara | «Merce deperita a rischio esplosione a bordo del traghetto sotto sequestro»

(Di martedì 29 dicembre 2020) l’è fermo in porto dopo l’incendio che era divampato nelle stive.per due tonnellate di ananas, banane e cozze

EliseiNicole : Covid, l'allarme dei medici liguri: 'A gennaio terza ondata ancora peggiore e poi un'altra a marzo' - la Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova allarme

Il Secolo XIX

La nevicata su Torino è già finita lasciando appena due centimetri di neve e nessun disagio in città. I problemi si sono verificati nel resto della regione e in particolare nel ...Sorpreso a rubare nelle auto, viene bloccato e arrestato dagli agenti delle volanti. In manette un ghanese di 38 anni, ben conosciuto dagli stessi poliziotti. Ieri mattina la condanna a due anni reclu ...